Зеленський затвердив склад переговорної групи з питань миру
Президент Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи з питань миру.
Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
До групи увійшли:
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
- міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
- міністр оборони України Рустем Умєров;
- заступник керівника ОП Павло Паліса.
Очолюватиме делегацію Єрмак. Він зможе вносити за погодженням з міністром закордонних справ зміни до складу делегації України.
Також йому дозволено залучати працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.
Цього тижня, 11 березня, у Саудівській Аравії зустрілися делегації України та США. Це сталося після перепалки президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого.
Переговори пройшли у Джидді і тривали вісім годин. За результатами переговорів США негайно відновили постачання військової допомоги Україні, а також обмін розвідувальними даними.
Крім того, США запропонували оголосити 30-денне всеосяжне перемир'я. Україна погодилася на це. До цього президент Володимир Зеленський озвучував пропозицію про режим тиші у повітрі та на воді.