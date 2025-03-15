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ПОЛІТИКА

Зеленський затвердив склад переговорної групи з питань миру

15 березня 2025, 17:16
Зеленський затвердив склад переговорної групи з питань миру
джерело x.com/BFMTV
Очолюватиме делегацію Єрмак.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи з питань миру.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

До групи увійшли:

  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
  • міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
  • міністр оборони України Рустем Умєров;
  • заступник керівника ОП Павло Паліса.

Очолюватиме делегацію Єрмак. Він зможе вносити за погодженням з міністром закордонних справ зміни до складу делегації України.

Також йому дозволено залучати працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.

Цього тижня, 11 березня, у Саудівській Аравії зустрілися делегації України та США. Це сталося після перепалки президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого.

Переговори пройшли у Джидді і тривали вісім годин. За результатами переговорів США негайно відновили постачання військової допомоги Україні, а також обмін розвідувальними даними.

Крім того, США запропонували оголосити 30-денне всеосяжне перемир'я. Україна погодилася на це. До цього президент Володимир Зеленський озвучував пропозицію про режим тиші у повітрі та на воді.

війнапереговориВолодимир Зеленський

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