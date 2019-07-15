ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва і керівника Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський затвердив у складі РНБО Богдана, Пристайка і Рябошапку
Президент вніс зміни до складу Ради нацбезпеки
Володимир Зеленський
Про це йдеться в тексті указу №520/2019, оприлюдненого на сайті президента.
Також Зеленський затвердив у складі РНБО керівника Офісу президента Андрей Богдана і двох його заступників - Вадима Пристайка і Руслана Рябошапку.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, провів нараду Ради національної безпеки і оборони про розкрадання в оборонно-промисловому комплексі.
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15 07 2019 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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