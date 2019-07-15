Зеленський затвердив у складі РНБО Богдана, Пристайка і Рябошапку Президент вніс зміни до складу Ради нацбезпеки

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва і керівника Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.

Володимир Зеленський

Про це йдеться в тексті указу №520/2019, оприлюдненого на сайті президента. Також Зеленський затвердив у складі РНБО керівника Офісу президента Андрей Богдана і двох його заступників - Вадима Пристайка і Руслана Рябошапку. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, провів нараду Ради національної безпеки і оборони про розкрадання в оборонно-промисловому комплексі.

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