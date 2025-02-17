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Зеленський завтра зустрінеться з Ердоганом у Туреччині

17 лютого 2025, 17:05
Зеленський завтра зустрінеться з Ердоганом у Туреччині
Фото: unian.ua
Під час переговорів розглянуть усі аспекти стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною
18 лютого президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Туреччині, щоб обговорити врегулювання війни в Україні.
 
Про це повідомляє керівник управління з питань ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун на своїй сторінці в Х (Twitter).
 
"Наш президент, шановний Реджеп Ердоган, 18 лютого, у вівторок, у президентському комплексі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який прибуде до нашої країни з офіційним візитом у відповідь на запрошення", – ідеться в його дописі.
 
Під час переговорів розглянуть усі аспекти стратегічного партнерства між Туреччиною й Україною, а також обговорять кроки для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами, додав Алтун.
 
За його словами, у межах візиту також відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні, а також інших регіональних і глобальних питань.
 
Туреччинавійна в Україніросія окупанти

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