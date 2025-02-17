Зеленський завтра зустрінеться з Ердоганом у Туреччині

18 лютого президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Туреччині, щоб обговорити врегулювання війни в Україні.

"Наш президент, шановний Реджеп Ердоган, 18 лютого, у вівторок, у президентському комплексі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який прибуде до нашої країни з офіційним візитом у відповідь на запрошення", – ідеться в його дописі.

Під час переговорів розглянуть усі аспекти стратегічного партнерства між Туреччиною й Україною, а також обговорять кроки для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами, додав Алтун.

За його словами, у межах візиту також відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні, а також інших регіональних і глобальних питань.