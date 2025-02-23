Зеленський заявив про готовність залишити посаду заради миру в Україні

Говорячи про триваючу вже 11 років російську військову агресію проти України, та боротьбу з окупантами, глава держави заявив, що "українці пройшли великий шлях".

Володимир Зеленський готовий піти з посади президента України, якщо це гарантуватиме мир для нашої країни.

Про це він заявив під час пресконференції "Україна. Рік 2025".

"Так. Якщо це буде мир для України. Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Можу це також обміняти на НАТО, якщо є такі умови. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. І не збираюсь бути при владі десятиріччя. Тому це, напевне мій фокус і бажана мрія", – заявив Зеленський.

Говорячи про триваючу вже 11 років російську військову агресію проти України, та боротьбу з окупантами, глава держави заявив, що "українці пройшли великий шлях".

"І цього року ми з вами маємо зробити абсолютно все можливе й неможливе, щоб досягти справжнього миру - миру з гарантіями безпеки для нашої держави, з гарантіями гідності та поваги до всіх наших людей - до кожного й кожної, хто жив, живе й житиме в Україні", - наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що український народ, як і усі інші на Землі, заслуговує на повагу.

"Наша дипломатія працює заради достойного миру для України, тривалого миру, і я борюся за те, щоб кожен у світі, хто б це не був, поважав Україну, поважав українців, все те, що змогли зробити наші люди, щоб захистити все те, що люблять", - сказав президент.

Відповідна заява була зроблена під час відзначення українських захисників державними нагородами. Зокрема орденами Золота Зірка для Героїв України.

Президент також передав нагороди родинам військових, які удостоєні цього звання посмертно. Та вручив сертифікати на квартири Героям України та сім'ям полеглих Героїв.