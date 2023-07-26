Зеленський заявив про підсилення системи ППО в Україні
Про це він написав в Telegram-каналі.
"Щоденний селектор. Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", - йдеться в дописі.
Головне управління розвідки МОУ та Служба зовнішньої розвідки доповіли про активність ворога та його найближчі плани, а СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави, заявив Зеленський.
Головком Валерій Залужний поінформував про наступальні і оборонні дії по всій лінії зіткнення.
"Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", - додав глава держави.