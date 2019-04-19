Зеленський заявив, що "Армія! Мова! віра!" належать не тільки Порошенкові

"У Петра Порошенка було багато досягнень: безвіз, томос, мова, армія - все, що ви писали на бігбордах. Але мені здається, що чомусь всі ці досягнення ви записали тільки собі"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що досягнення президентського терміну Петра Порошенка належать не лише йому.

"У Петра Порошенка було багато досягнень: безвіз, томос, мова, армія - все, що ви писали на бігбордах. Але мені здається, що чомусь всі ці досягнення ви записали тільки собі", - сказав Зеленський у своєму завершальному слові.

"Мені здається, що українська мова була ще до вас. Що стосується безвізу - так, це перемога, але перемога не тільки ваша. Це перемога українських дипломатів, української діаспори, яка боролася за безвіз ще до того, як ви стали президентом. Що стосується томосу - це перемога для України, але мені здається, що це перемога, насамперед, Філарета, який боровся за українську церкву ще до того, як ви стали президентом, ще коли ви були парафіянином Московського патріархату. І армія - це, перш за все, подвиг українських воїнів, українських волонтерів, українського народу", - заявив він.