Зеленський заявив, що не буде об'єднуватися з Тимошенко

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не збирається ні з ким об'єднуватися в другому турі.

"Я ні з ким не збираюся об'єднуватися, це якийсь фейк", - відповів він на запитання кореспондента LB.ua про можливе об'єднання в другому турі з Юлією Тимошенко.

Загалом Зеленський заперечує, що веде перемови про об'єднання зусиль з іншими кандидатами в президенти.

Нагадаємо, що кандидати в президенти Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський ведуть переговори про об'єднання зусиль у другому турі виборів президента, повідомив народний депутат Мустафа Найєм.