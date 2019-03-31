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Зеленський заявив, що не буде об'єднуватися з Тимошенко

"Новини про об'єднання - це фейк"
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не збирається ні з ким об'єднуватися в другому турі.
Зеленський заявив, що не буде об

"Я ні з ким не збираюся об'єднуватися, це якийсь фейк", - відповів він на запитання кореспондента LB.ua про можливе об'єднання в другому турі з Юлією Тимошенко.

Загалом Зеленський заперечує, що веде перемови про об'єднання зусиль з іншими кандидатами в президенти.

Нагадаємо, що кандидати в президенти Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський ведуть переговори про об'єднання зусиль у другому турі виборів президента, повідомив народний депутат Мустафа Найєм.

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31 03 2019 20:15
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