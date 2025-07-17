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Зеленський заявив, що обговорює із Трампом "мегаугоду" про торгівлю зброєю

17 липня 2025, 19:35
Зеленський заявив, що обговорює із Трампом
Президент повідомив, що США, можливо, купуватимуть українські БпЛА в обмін на згоду Києва придбати певну партію зброї в Америки
Україна та США працюють над "мегаугодою", відповідно до якої Сполучені Штати купуватимуть випробувані на полі бою українські безпілотники в обмін на згоду Києва придбати певну партію зброї в Америки.
 
Про це розповів президент України Володимир Зеленський виданню New York Post.
 
Як пояснив український лідер, його останні переговори із Трампом були зосереджені на проривній угоді, яка передбачає взаємну підтримку повітряних технологій США та України. За його словами, Київ запропонував поділитися всім тим, що він дізнався про сучасну війну під час трирічного конфлікту з росією.
 
У статті йдеться, що ця угода може стати трансформаційною для армії США та національної безпеки, оскільки, на думку чиновників та експертів, американські технології значно відстають від російських і китайських, а американські солдати мають погану підготовку у використанні безпілотників і захисті від аналогічних ворожих пристроїв.
 
"Народу Америки потрібна ця технологія, і вам необхідно мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, як то кажуть, безпрограшна", – казав Зеленський кореспондентові видання.
 
Він повідомив, що Україна готова поділитися своїм досвідом не лише зі США, а й з європейськими партнерами.
Відповідні переговори вже тривають з Данією, Норвегією та Німеччиною, додав президент України.
 
Видання пише, що експерти та чиновники у США б'ють на сполох через невміння американських військових працювати з безпілотниками.
 
"Ми не даємо американським бійцям того, що їм потрібно, щоб вижити у війні сьогодні. Якби нам довелося завтра йти на війну, чи є у нас те, що нам потрібно? Ні", – зазначив керівник проєкту "Портфоліо автономії" у військовому підрозділі оборонних інновацій Трент Еменекер.
 
Також у статті пригадали публікацію в газеті Times, у якій ішлося про чотириденний випробувальний табір, проведений минулого місяця на Алясці Міністерством оборони США. Під час нього солдати неодноразово не змогли збити прототипи дронів, деякі дрони взагалі не вдалося запустити, а один із безпілотників влучив не в ту ціль.
 
Крім того, нещодавно міністр оборони США Піт Хегсет видав наказ про "скорочення бюрократичних процедур" у виробництві безпілотників у США. У ньому наголошується на необхідності для США йти в ногу з тим, як у світі стрімко зростає виробництво військових безпілотників.

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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