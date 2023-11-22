Зеленський заявив, що пережив щонайменше п'ять замахів з боку путіна – Telegraph

Український президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби запобігли щонайменше 5-ти замахам на життя, які, на його думку, були організовані путіним.

Про це пише британський Telegraph.

Зеленський розповів, як Київ отримував розвіддані кожного разу, коли російський президент планував, щоб його шукала "ще одна група".

"Перший дуже цікавий, це як COVID. Люди не знають, що з цим робити, і це видається дуже страшним. А потім просто розвідка ділиться з вами деталями, що ще одна група прибула в Україну для цього", - розказав український президент.

Зеленський розкрив подробиці замахів на своє життя під час інтерв’ю з журналістами The Sun і Fox News та їхнім босом Лакланом Мердоком, який у вересні став керувати компанією свого батька.

Український президент також звинуватив кремль в тому, що вони допомогли Хамас здійснити атаки на Ізраїль і попередив, що українсько-російський конфлікт може перерости в Третю світову війну.

Візит Мердока, який контролює багато впливових медіа світу, стався на тлі прохань президента до журналістів приділяти увагу Україні, у той час, коли американські республіканці і демократи сперечаються про те, скільки допомоги слід виділити Києву.

На сайті президента, Зеленський подякував журналістам всього світу за підтримку і протидію російській дезінформації:

"Весь цей час журналісти, оператори, монтажери, фотографи, водії були на передовій. Оскільки це гібридна війна, інформація також є зброєю в руках росії. Мої щирі співчуття родинам і друзям тих відважних чоловіків і жінок, які втратили життя, намагаючись показати, що відбувається в Україні".

Зеленський закликає західних лідерів і надалі фінансувати допомогу і зброю для України.

"Люди чомусь ставляться до цього як до фільму і очікують, що не буде довгих пауз у подіях, що картинка перед очима постійно змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи", - сказав президент.

"Але для нас, для наших воїнів, це не кіно. Це наше життя. Це щоденна важка праця. І це не закінчиться так швидко, як хотілося б, але ми не маємо права здаватися і не будемо", - підсумував він.

Кореспондент Fox News Бенджамін Холл і журналіст The Sun Джером Старкі поспілкувалися з президентом у його київському офісі.

Зеленський нагородив Холла орденом "За заслуги" 3-го ступеня на знак визнання сміливих вчинків британського журналіста, який ризикував своїм життям, розказуючи про вторгнення росії в Україну.

41-річний Холл отримав поранення під час обстрілу, коли висвітлював війну під Києвом в березні 2022 року. Загинули його колеги, лондонський П’єр Закжевскі і українська продюсерка Олександра Кувшинова.

Після поранення Холл був доставлений до лікарні в Києві, а потім евакуйований до лікарні в Техасі.

"Підсумовуючи, я втратив половину ноги з одного боку та ступню з іншого", - написав журналіст в Twitter.

"Одна рука мало рухома, одне око більше не працює, і мій слух неабияк постраждав. Але загалом я відчуваю себе страшенно щасливим опинитися тут – і це люди, які привезли мене сюди - неймовірні", - розказав журналіст.

Холл повернувся до прямого ефіру в січні цього року.