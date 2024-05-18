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ПОЛІТИКА

Зеленський заявив, що рф не зможе знову розпочати масштабний наступ на Київ

18 травня 2024, 12:09
Зеленський заявив, що рф не зможе знову розпочати масштабний наступ на Київ
Джерело: president.gov.ua
росіяни знають, що в України є сили, які будуть боротися довго, зауважив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф не зможе знову розпочати масштабний наступ на Київ, як це було у 2022-му, адже у неї немає сил для цього. Втім, рф — як звір, тож наша держава та союзники не повинні демонструвати слабкість.

По це він сказав під час інтерв'ю AFP, яке публікує VOA.

Він також закликав союзників розгорнути ще дві батареї ЗРК Patriot. Це може захистити небо над Харківщиною. росіяни, продовжив він, хочуть атакувати й сам Харків, хоча й розуміють, що це буде важко. 

"Вони (росіяни — ред.) як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути, — наголосив Зеленський. — ... Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть боротися довго". 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наступ росії в Харківській області може бути лише "першою хвилею".

За його словами, наступ росії "може складатися з кількох хвиль, була перша хвиля" в Харківській області.

Президент зазначив, що загалом ситуація в Харківській області, де росія захопила кілька прикордонних сіл, "контрольована", але "не стабілізована".

Зокрема, за його даними, російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські війська.

"Ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їхня перевага", - сказав він, додавши, що все ж не вважає це великим успіхом для рф.

війнаХарківросія загрозаВолодимир Зеленський

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