Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів

04 березня 2025, 18:14
Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів
president.gov.ua
Він також подякував Трампу за "джавеліни".

Президент Володимир Зеленський після публічної суперечки з американським лідером Дональдом Трампом опублікував заяву, у якій наголосив, що "Україна прагне до миру". За його словами, у Києві готові "працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру".

"Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир", — підкреслив президент.

За його словами, першими етапами припинення війни можуть стати:

  • звільнення полонених;
  • перемир’я у небі, зокрема заборона ракет, далекобійних дронів, ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі;
  • перемир’я на морі, якщо росія зробить те ж саме. 

"Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду", — додав президент.

Зеленський підкреслив, що Київ цінує допомогу США у захисті  суверенітету та незалежності України. Також він нагадав про "переламний момент", коли Трамп надав Україні перші "джавеліни". Окрім цього, Зеленський заявив, що пʼятнична зустріч у Вашингтоні "пройшла не так, як передбачалося". 

"Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", — заявив Зеленський.

Він також заявив, що Україна готова підписати угоду "про мінерали і безпеку" у будь-який час та форматі. За його словами, Київ розглядає її як "крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій". 

"Щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", — наголосив президент.

війнаДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них в Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Політика
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них в Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2025, 09:51
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Політика
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 березня 2025, 11:49
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Політика
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2025, 07:49
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 16:37
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється