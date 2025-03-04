Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів

Він також подякував Трампу за "джавеліни".

Президент Володимир Зеленський після публічної суперечки з американським лідером Дональдом Трампом опублікував заяву, у якій наголосив, що "Україна прагне до миру". За його словами, у Києві готові "працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру".

"Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир", — підкреслив президент.

За його словами, першими етапами припинення війни можуть стати:

звільнення полонених;

перемир’я у небі, зокрема заборона ракет, далекобійних дронів, ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі;

перемир’я на морі, якщо росія зробить те ж саме.

"Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду", — додав президент.

Зеленський підкреслив, що Київ цінує допомогу США у захисті суверенітету та незалежності України. Також він нагадав про "переламний момент", коли Трамп надав Україні перші "джавеліни". Окрім цього, Зеленський заявив, що пʼятнична зустріч у Вашингтоні "пройшла не так, як передбачалося".

"Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", — заявив Зеленський.

Він також заявив, що Україна готова підписати угоду "про мінерали і безпеку" у будь-який час та форматі. За його словами, Київ розглядає її як "крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій".

"Щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", — наголосив президент.