Зеленський збирає послів G7 і суддів через блокування судової реформи

Це викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини – очищення судової системи

В Офісі президента України у четвер, 16 вересня, відбудеться робоча зустріч за участю очільників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представників парламенту, а також послів країн Групи семи.

Про це у понеділок повідомила пресслужба ОП, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що Рада суддів України повинна делегувати трьох представників до Етичної ради, однак на засіданні у понеділок Рада суддів не змогла їх делегувати.

"Це викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини – очищення судової системи", - заявили в ОП.

"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку", - прокоментував президент Володимир Зеленський.

Глава держави висловив подяку міжнародним організаціям, які надають Україні допомогу у сфері судової реформи та протидії корупції і які минулого тижня делегували експертів до конкурсної комісії, що обиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Етичної ради.

Як повідомлялося, 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради - органу за участю міжнародних експертів, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

10 вересня міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання з-поміж них членів відбіркових комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.