Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ

Посаду залишив один із заступників голови СБУ, керівники двох департаментів та двох обласних управлінь спецслужби.

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Олександра Якушева, двох очільників департаментів спецслужби, а також керівників Служби безпеки у двох областях.

Про це повідомляється на сайті президента.

Зокрема, звільнені начальник департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігор Носок, начальник департаменту господарського забезпечення СБУ Олександр Провоторов.

Замість Носка вже призначено Олега Храмова.

Також Зеленський звільнив з посади начальника управління СБУ в Запорізькій області Бориса Безрукого, а з посади начальника УСБУ в Сумській області — Едуарда Федорова.

На місце Федорова уже призначено іншу людину. Новим главою управління СБУ Сумщини став Олег Красношапка.