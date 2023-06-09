Зеленський зідзвонився з прем'єром Нідерландів: про що говорили

Говорили про "скіфське золото" і майбутній "Рамштайн".

у п'ятницю, 9 червня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі.

Сторони обговорили рішення нідерландського Верховного суду про передачу Україні музейних експонатів із виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі".

Глава держави також проінформував Рютте про поточну ситуацію в зоні підтоплення на півдні України та подякував Нідерландам за допомогу в ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Крім того, Зеленський та Рютте обговорили подальшу співпрацю у сфері підготовки українських пілотів та посилення повітряного щита України, а також скоординували позиції перед черговою зустріччю у форматі "Рамштайн".