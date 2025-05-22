Зеленський зробив заяву про припинення вогню на фронті
22 травня 2025, 21:33
Президент наголосив, що без тиску світу позицію РФ не змінити
Україна готова робити максимально швидкі кроки для припинення вогню на фронті.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні.
"Наш український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме росія винна [в тому], що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків – реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність росії. Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що Україна забезпечує свою частину тиску, зокрема, своєю обороною і активними діями.
Президент повідомив, що провів тривалу нараду з військовими щодо ситуації на фронті, а також щодо подальших дій.
"Головком Сирський, керівник Генштабу Гнатов, усі розвідки, Міністерство оборони. Про ситуацію на нашому фронті, наші перспективи, нашу активність, яку ми готуємо. Також ми обговорили військову основу дипломатії – наступної технічної зустрічі. Ми працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше", - підкреслив Зеленський.