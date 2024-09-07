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Зеленський зробив заяву щодо ситуації на Покровському напрямку

07 вересня 2024, 18:15
Зеленський зробив заяву щодо ситуації на Покровському напрямку
За його словами, варто дочекатися, поки там все повністю стабілізується.
Ситуація на Покровському напрямку за останні кілька діб "була краща", але потрібно дочекатися стабілізації.
 
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.
 
"Ситуація там (на Покровському напрямку) в будь-якому випадку непроста. Я вдячний воїнам, і до виїзду десь три-чотири доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі ці деталі три рази на день з Сирським", - сказав глава держави.
 
При цьому, він додав, що обговорювати ситуацію на Покровському напрямку поки завчасно.
 
"Там важлива ситуація, тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все повністю стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти про це", - сказав Зеленський.
війна в Україніпокровськросія окупанти

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