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Зеленський зробив заяву щодо вступу України до ЄС

01 листопада 2023, 12:47
Зеленський зробив заяву щодо вступу України до ЄС
Володимир Зеленський
Він впевнений, що сучасне політичне покоління здатне зробити так, аби "межі Євросоюзу були межами континенту".

Президент України Володимир Зеленський сподівається розпочати переговори про вступ України до ЄС вже цього року.

Про це він написав у Telegram.

Він висловив сподівання, що Україна досягне політичного рішення щодо членства в ЄС вже цього року.

"Євросоюз потрібен Європі. І хай український оптимізм щодо ЄС слугує стабільнішому майбутньому для всієї Європи!". - написав президент.

Він також наголосив, що межі Євросоюзу будуть межами континенту Європа без жодної "сірої зони".

"Наше політичне покоління здатне це забезпечити, і я впевнений: ми не проґавимо такий особливий момент", - додав Зеленський.

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