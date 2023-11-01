Зеленський зробив заяву щодо вступу України до ЄС
Президент України Володимир Зеленський сподівається розпочати переговори про вступ України до ЄС вже цього року.
Про це він написав у Telegram.
Він висловив сподівання, що Україна досягне політичного рішення щодо членства в ЄС вже цього року.
"Євросоюз потрібен Європі. І хай український оптимізм щодо ЄС слугує стабільнішому майбутньому для всієї Європи!". - написав президент.
Він також наголосив, що межі Євросоюзу будуть межами континенту Європа без жодної "сірої зони".
"Наше політичне покоління здатне це забезпечити, і я впевнений: ми не проґавимо такий особливий момент", - додав Зеленський.