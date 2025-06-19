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ПОЛІТИКА

Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС після скороченого саміту НАТО в Гаазі

19 червня 2025, 20:33
Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС після скороченого саміту НАТО в Гаазі
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Цьогорічний саміт буде максимально коротким — лише одна робоча сесія тривалістю 2,5 години.

У Гаазі після саміту НАТО 24–25 червня може відбутися окрема зустріч президента України Володимира Зеленського з новим генсеком Альянсу Марком Рютте та європейськими лідерами.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк.

Хоча офіційне засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів не заплановане, джерела вказують, що двосторонні контакти із Зеленським відбудуться одразу після сесії саміту.

Цьогорічний саміт буде максимально коротким — лише одна робоча сесія тривалістю 2,5 години. Причиною такого формату, за даними західних медіа, є небажання президента США Дональда Трампа брати участь у тривалих переговорах. Минулого року під час саміту у Вашингтоні була ухвалена декларація з 44 абзаців. Цього разу спільне комюніке обмежиться одним аркушем формату А4 із п’ятьма абзацами.

Учасники саміту мають намір уникнути незручних ситуацій — зокрема, між Трампом і Зеленським. Для цього, за словами дипломатів, було змінено протокольний рівень участі українського президента. Втім, Зеленський все одно візьме участь у вечері, яку влаштує король Нідерландів 25 червня.

У фінальному документі саміту росія знову буде названа "прямою загрозою", однак фраза про "незворотний шлях України до НАТО" цього разу, ймовірно, не прозвучить.

Євросоюзсаміт НАТОВолодимир Зеленський

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