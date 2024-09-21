Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський зустрінеться з прем'єром Японії Кісідою під час візиту до США

21 вересня 2024, 15:13
Зеленський зустрінеться з прем'єром Японії Кісідою під час візиту до США
Прем'єр-міністр Японії сьогодні, 21 вересня, розпочинає свій останній візит до США.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Вони проведуть переговори під час візиту до США.

Про це повідомляє NHK.

Прем'єр-міністр Японії сьогодні, 21 вересня, розпочинає свій останній візит до США. Він найближчим часом покине пост прем'єра.

У США Кісіда зустрінеться з президентом США Джо Байденом у приватній резиденції лідера США в Делавері. Також відбудеться саміт за участі Японії, США, Австралії та Індії. Як пише видання, очікується, що країни домовляться про посилення співпраці з морської безпеки на тлі зростаючої агресії Китаю.

Японський лідер візьме участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.Кісіда планує закликати до реформування ООН. Він також, ймовірно, наголосить на важливості сприяти зусиллям щодо заборони ядерної зброї.

Прем'єр Японії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який у той самий час відвідає США. Очікується, що він донесе намір Японії зберегти підтримку Києва та санкції проти росії.

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає США, де проведе низку важливих зустрічей.

СШАКісідаВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється