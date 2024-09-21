Зеленський зустрінеться з прем'єром Японії Кісідою під час візиту до США

Прем'єр-міністр Японії сьогодні, 21 вересня, розпочинає свій останній візит до США.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Вони проведуть переговори під час візиту до США.

Про це повідомляє NHK.

Прем'єр-міністр Японії сьогодні, 21 вересня, розпочинає свій останній візит до США. Він найближчим часом покине пост прем'єра.

У США Кісіда зустрінеться з президентом США Джо Байденом у приватній резиденції лідера США в Делавері. Також відбудеться саміт за участі Японії, США, Австралії та Індії. Як пише видання, очікується, що країни домовляться про посилення співпраці з морської безпеки на тлі зростаючої агресії Китаю.

Японський лідер візьме участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.Кісіда планує закликати до реформування ООН. Він також, ймовірно, наголосить на важливості сприяти зусиллям щодо заборони ядерної зброї.

Прем'єр Японії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який у той самий час відвідає США. Очікується, що він донесе намір Японії зберегти підтримку Києва та санкції проти росії.

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає США, де проведе низку важливих зустрічей.