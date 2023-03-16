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Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Латвії

16 березня 2023, 20:43
Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Латвії
Фото: Укрінформ
Серед іншого - було обговорено підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

Президент України Володимир Зеленський 16 березня провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем.

Про це повідомив глава держави у Telegram.
Зеленський розповів прем'єру Латвії про ситуацію на фронті.

"Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово – у питанні надання необхідної для українського наступу зброї", – повідомив президент.

Сторони також обговорили європейську інтеграцію України та виконання Києвом рекомендацій Європейської комісії. Також було обговорено підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі, додала пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив на "активній позиції" Латвії у створенні міжнародно-правових механізмів для притягнення росії до відповідальності за агресію проти України, покарання всіх винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, а також повноцінного механізму компенсації збитків, завданих рф Україні.

Окрім того, президент подякував Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України.

Каріньш у Twitter зазначив, що на зустрічі із Зеленським підтвердив Україні "міцну" підтримку з боку Латвії.

"Євроатлантична інтеграція України – наша спільна мета. Політична, військова та гуманітарна підтримка Латвії триватиме стільки, скільки потрібно. Слава Україні!" – написав прем'єр-Латвії.

 

 


 

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