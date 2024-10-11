Зеленський зустрівся із президентом Німеччини

Також в Офісі президента розкрили деталі перемовин Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

У п’ятницю, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм німецьким колегою Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомив український лідер у Telegram.

Як розповів Зеленський, ключовими темами переговорів стали – безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств.

"Дякую Німеччині за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній сфері. Важливо на такому ж високому рівні зберегти її і наступного року", – додав він.

Також в Офісі президента розкрили деталі перемовин Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Зокрема, український лідер розкрив Шольцу деталі "плану перемоги" та пояснив, що він є "містком" до результативного Саміту миру – щоб посилити позиції України і створити умови для того, щоб поставити крапку у війні.