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ПОЛІТИКА

Зеленський зустрівся із президентом Німеччини

11 жовтня 2024, 21:23
Зеленський зустрівся із президентом Німеччини
Також в Офісі президента розкрили деталі перемовин Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

У п’ятницю, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм німецьким колегою Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомив український лідер у Telegram.

Як розповів Зеленський, ключовими темами переговорів стали – безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств. 

"Дякую Німеччині за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній сфері. Важливо на такому ж високому рівні зберегти її і наступного року", – додав він.

Також в Офісі президента розкрили деталі перемовин Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні. 

Зокрема, український лідер розкрив Шольцу деталі "плану перемоги" та пояснив, що він є "містком" до результативного Саміту миру – щоб посилити позиції України і створити умови для того, щоб поставити крапку у війні. 

Володимир ЗеленськийНімеччина

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