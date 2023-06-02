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Зеленський зустрівся у Києві з президентом Естонії

02 червня 2023, 15:07
Зеленський зустрівся у Києві з президентом Естонії
Володимир Зеленський
Говорили, зокрема, і про військову допомогу Україні.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Президентом Естонії Аларом Карісом.

Про це глава Української держави повідомив у Фейсбуці.

"Вітаю в Києві Президента Естонії Алара Каріса. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку!" - написав Зеленський.

Натомість, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що військова допомога, яку Естонія надала Україні з початку повномасштабного вторгнення росії, становить близько 400 мільйонів євро, що перевищує одну третину річного оборонного бюджету країни.

 

Естоніязеленськийвійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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