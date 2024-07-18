Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом ІІІ

Президент подякував за підтримку українських біженців.

Під час візиту до Великої Британії Володимир Зеленський мав аудієнцією у короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував британцям та уряду Сполученого Королівства і наголосив, що воно залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України.

Також Президент подякував Чарльзу ІІІ та всій королівській родині за підтримку українського народу та увагу до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Великій Британії.