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Зеленський зустрівся з держсекретарем Ватикану

23 липня 2024, 17:55
Зеленський зустрівся з держсекретарем Ватикану
фото: Офіс президента
Президент України та держсекретар Ватикану окремо приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліном.

Про це повідомляє Офіс президента.

Президент подякував кардиналу за візит, під час якого Державний секретар відвідав українські міста. 
 
"Це сильний сигнал з боку Ватикану, дякую за таку підтримку. І вдячні за вашу участь у Саміті у Швейцарії. Це перший крок на шляху до миру, усі кроки є цінними. Важливо, що ви також це підтримуєте. Ми всі розуміємо, що маємо закінчити цей шлях якнайшвидше, щоб не втрачати людських життів", – наголосив Глава держави.
 
Президент України та держсекретар Ватикану окремо приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.
 
Співрозмовники також обговорили результати зустрічі Володимира Зеленського з Папою Франциском цьогоріч у червні на полях саміту G7 в Італії.

 

Ватиканвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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