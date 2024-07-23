Зеленський зустрівся з держсекретарем Ватикану
23 липня 2024, 17:55
фото: Офіс президента
Президент України та держсекретар Ватикану окремо приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліном.
Про це повідомляє Офіс президента.
Президент подякував кардиналу за візит, під час якого Державний секретар відвідав українські міста.
"Це сильний сигнал з боку Ватикану, дякую за таку підтримку. І вдячні за вашу участь у Саміті у Швейцарії. Це перший крок на шляху до миру, усі кроки є цінними. Важливо, що ви також це підтримуєте. Ми всі розуміємо, що маємо закінчити цей шлях якнайшвидше, щоб не втрачати людських життів", – наголосив Глава держави.
Президент України та держсекретар Ватикану окремо приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.
Співрозмовники також обговорили результати зустрічі Володимира Зеленського з Папою Франциском цьогоріч у червні на полях саміту G7 в Італії.