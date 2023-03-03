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ПОЛІТИКА

Зеленський зустрівся з главами МЗС Нідерландів та Естонії

03 березня 2023, 21:37
Зеленський зустрівся з главами МЗС Нідерландів та Естонії
Глава держави подякував політикам за підтримку, яку Нідерланди і Естонія надають Україні.

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся у Львові з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. 

Йдеться в Telegram-каналі президента.

Український президент подякував уряду Нідерландів за рішення про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії росії проти України. 

"Це важливий крок до створення спеціального трибуналу з приводу російської агресії", – зазначив Володимир Зеленський.

Естонії глава держави подякував за лідерство у наданні всебічної допомоги, за дієву і своєчасну підтримку України у захисті власної територіальної цілісності та незалежності. 

В тристоронній зустрічі обговорювались питання важливість подальшого нарощування санкційного тиску на росію.

НідерландиЕстоніяУкраїназустріч

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