Зеленський зустрівся з главами МЗС Нідерландів та Естонії
Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся у Львові з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.
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Український президент подякував уряду Нідерландів за рішення про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії росії проти України.
"Це важливий крок до створення спеціального трибуналу з приводу російської агресії", – зазначив Володимир Зеленський.
Естонії глава держави подякував за лідерство у наданні всебічної допомоги, за дієву і своєчасну підтримку України у захисті власної територіальної цілісності та незалежності.
В тристоронній зустрічі обговорювались питання важливість подальшого нарощування санкційного тиску на росію.