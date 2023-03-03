Зеленський зустрівся з главами МЗС Нідерландів та Естонії

Глава держави подякував політикам за підтримку, яку Нідерланди і Естонія надають Україні.

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся у Львові з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.

Йдеться в Telegram-каналі президента.

Український президент подякував уряду Нідерландів за рішення про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії росії проти України.

"Це важливий крок до створення спеціального трибуналу з приводу російської агресії", – зазначив Володимир Зеленський.

Естонії глава держави подякував за лідерство у наданні всебічної допомоги, за дієву і своєчасну підтримку України у захисті власної територіальної цілісності та незалежності.

В тристоронній зустрічі обговорювались питання важливість подальшого нарощування санкційного тиску на росію.