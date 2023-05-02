Зеленський зустрівся з головою парламенту Португалії

Говорили про інтеграцію у ЄС та НАТО.

Президент Володимир Зеленський обговорив із головою парламенту Португалії Аугушту Сантушем Сілвою взаємодію між країнами на шляху інтеграції України до Європейського Союзу та очікування від липневого саміту Північноатлантичного альянсу, потреби українських захисників і формулу миру.

Про це йшлося під час зустрічі у Києві, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент подякував Португалії за ухвалені рішення та практичні кроки на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення рф. Зокрема, було відзначено важливість підтримки з боку країни рішення про надання нашій державі статусу кандидата на членство ЄС, євроатлантичного курсу України та зміцнення ЗСУ.

Зеленський також висловив вдячність португальським партнерам за надання прихистку десяткам тисяч українців, які були змушені шукати порятунку від війни.

"Найголовніше, я хотів би подякувати вашому суспільству, яке завдяки діям уряду й парламенту було об'єднане в підтримці України та українців. Це дуже важливий сигнал віри в Україну", – зазначив він.

Президент обговорив з головою португальського парламенту взаємодію між країнами на шляху інтеграції України в Європейський Союз і НАТО.

Глава держави наголосив на важливості початку переговорів до кінця поточного року про вступ до ЄС.

"Це стане потужним стимулом для українського суспільства й українських захисників, які вже понад 14 місяців стримують агресора", – акцентував Зеленський.

Президент також окреслив очікування України від Вільнюського саміту НАТО, зокрема щодо створення механізму дієвих безпекових гарантій на період до набуття нашою державою членства в Альянсі.

Окрему увагу було приділено імплементації української формули миру. Президент подякував за підтримку Португалією мирних ініціатив нашої держави, зокрема в межах ООН.

"Україна зацікавлена в залученні якомога ширшого кола країн до проведення Глобального саміту миру", – сказав він і висловив сподівання, що Португалія активно підтримає зусилля України з підготовки цього саміту.

Зеленський подякував за надану Португалією безпекову підтримку, у тому числі передачу танків Leopard 2. Він поінформував делегацію португальського парламенту про першочергові потреби українських захисників у контексті підготовки до контрнаступу. Президент висловив сподівання, що уряд і парламент Португалії зможуть ухвалити необхідні рішення для посилення спроможностей українських захисників на передовій.

Під час зустрічі наголошувалося на налаштованості Української держави на зміцнення політичного діалогу з Португальською Республікою й обговорено двосторонні заходи високого рівня на найближчий час.