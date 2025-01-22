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Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини

22 січня 2025, 13:13
Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини
фото: Офіс президента України
Політики обмінялися поглядами щодо найважливіших міжнародних питань та глобальних викликів
У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою партії "Християнсько-демократичний союз", керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом.
 
Про це повідомляє Офіс президента України. 
 
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обмінялися поглядами щодо найважливіших міжнародних питань та глобальних викликів.
 
Окремо під час зустрічі обговорили необхідні зусилля та спільні із союзниками кроки для встановлення справедливого й тривалого миру.
 
Президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Покровському напрямку. Глава держави наголосив, що для України критично важливе схвалення Німеччиною додаткового пакета оборонної підтримки на €3 млрд.
 
Крім того, Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили спроби втручання росії у внутрішні справи європейських країн та протидію російській пропаганді.
 
Нагадаємо, Зеленський прибув із візитом до Давосу 21 січня для участі у Всесвітньому економічному форумі, який триватиме з 20 по 24 січня. 
Німеччинавійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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