Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини

Політики обмінялися поглядами щодо найважливіших міжнародних питань та глобальних викликів

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою партії "Християнсько-демократичний союз", керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обмінялися поглядами щодо найважливіших міжнародних питань та глобальних викликів.

Окремо під час зустрічі обговорили необхідні зусилля та спільні із союзниками кроки для встановлення справедливого й тривалого миру.

Президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Покровському напрямку. Глава держави наголосив, що для України критично важливе схвалення Німеччиною додаткового пакета оборонної підтримки на €3 млрд.

Крім того, Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили спроби втручання росії у внутрішні справи європейських країн та протидію російській пропаганді.

Нагадаємо, Зеленський прибув із візитом до Давосу 21 січня для участі у Всесвітньому економічному форумі, який триватиме з 20 по 24 січня.