Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини
22 січня 2025, 13:13
фото: Офіс президента України
Політики обмінялися поглядами щодо найважливіших міжнародних питань та глобальних викликів
У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою партії "Християнсько-демократичний союз", керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обмінялися поглядами щодо найважливіших міжнародних питань та глобальних викликів.
Окремо під час зустрічі обговорили необхідні зусилля та спільні із союзниками кроки для встановлення справедливого й тривалого миру.
Президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Покровському напрямку. Глава держави наголосив, що для України критично важливе схвалення Німеччиною додаткового пакета оборонної підтримки на €3 млрд.
Крім того, Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили спроби втручання росії у внутрішні справи європейських країн та протидію російській пропаганді.
Нагадаємо, Зеленський прибув із візитом до Давосу 21 січня для участі у Всесвітньому економічному форумі, який триватиме з 20 по 24 січня.