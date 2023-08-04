Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США від Республіканської партії

Зеленський наголосив, що вкрай важливо, що США, усі американці - на боці правди та демократії, і вони переконані в перемозі України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 серпня, провів зустріч з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Крістофером Крісті.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Я також хотів би щиро подякувати вам і вашим колегам, зокрема Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яка для нас є надзвичайно вагомою. Ми дуже вдячні президенту США Джо Байдену та його адміністрації", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що вкрай важливо, що США, усі американці - на боці правди та демократії, і вони переконані в перемозі України.

Зазначається, що президент відзначив важливість подальшого посилення допомоги з боку партнерів для надійного захисту від російського ракетного терору та успішного звільнення тимчасово окупованих українських територій.

"США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою - для наших Збройних сил. І, звичайно, у фінансовому секторі, що також є потужною підтримкою", - зазначив Зеленський.

Крістофер Крісті розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні, й поділитися отриманою інформацією з американським суспільством, яке надзвичайно підтримує Україну.

CNN писало, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі також відвідав Мощун і Бучу в Київській області.

Він сказав журналістам, які супроводжували його, що приїхав в Україну, тому що хоче, щоб американці бачили те саме, що і він, щоб їхня рішучість підтримувати Україну зберігалася.

Він підкреслив, що підтримка США необхідна для протидії впливу таких супротивників, як Китай і росія. Раніше Крісті критикував експрезидента США Дональда Трампа за те, що він відмовився сказати прямо, чи повинна Україна виграти війну проти росії.