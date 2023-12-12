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Зеленський зустрівся з керівниками оборонних компаній США

12 грудня 2023, 08:55
Зеленський зустрівся з керівниками оборонних компаній США
Джерело: president.gov.ua
Зеленський розповів про ідею створення оборонного хабу у Європі, який розміщуватиметься на території України.

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, зустрівся з керівництвом компаній американської оборонно-промислової галузі.

Про це він розповів у своєму X (Twitter).

Зеленський розповів, що висловив подяку керівництву і звичайним працівникам за зброю, яка допомагає Україні захищатися, та подяку за участь у конференції оборонних індустрій США-Україна минулого тижня.  

"Я також запропонував створити європейський оборонний хаб в Україні. Ми готові ухвалювати всі необхідні рішення, скорочувати бюрократію, розміщувати замовлення. Ми готові виробляти більше боєприпасів та військової техніки, але нам необхідна підтримка. Важливо розвивати спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем ППО, артилерійських і ракетних систем", – зазначив Зеленський. 

Він додав, що співпраця дозволила би збільшити кількість робочих місць, створити нові можливості для обох країн та посилити їх.  

СШАспівпрацяоборонні витративійна в Україніросія окупанти

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