Зеленський зустрівся з корейським міністром Вон Хі Рьоном

Під час зустрічі були присутні і представники корейського бізнесу.

Президент України Володимир Зеленський 14 вересня мав зустріч із міністром земель, інфраструктури та транспорту Вон Хі Рьоном і представниками бізнесу Південної Кореї.

Про це президент повідомив у Telegram-каналі.

"Додаємо нової економічної конкретики до наших відносин із Республікою Корея. Зустрівся з міністром земель, інфраструктури та транспорту Вон Хі Рьоном і представниками корейського бізнесу", - написав він.

Щодо подробиць зустрічі, то Зеленський закликав представників Кореї до активної роботи на українському ринку.

"Впевнений, що така співпраця дасть нам змогу забезпечити нові робочі місця й нове економічне зростання як для України, так і для Республіки Корея", - додав він.