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Зеленський зустрівся з послом Китаю

Вони обговорили між країнами
Новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся з послом Китайської народної республіки в Україні Ду Веєм.
Зеленський зустрівся з послом Китаю Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

"Мав зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами", - йдеться в повідомленні у Twitter.

Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції, зазначив Зеленський.

Також, голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард підтримує зв'язок з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Представники фонду прибудуть до Києва протягом найближчих тижнів. Представники МВФ планують обговорити економічні реформи та політики вже з новою адміністрацією.

 
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11 05 2019 12:57
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