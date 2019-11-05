ПОЛІТИКА НОВИНИНовообраний президент Володимир Зеленський зустрівся з послом Китайської народної республіки в Україні Ду Веєм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський зустрівся з послом Китаю
Вони обговорили між країнами
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
"Мав зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами", - йдеться в повідомленні у Twitter.
Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції, зазначив Зеленський.
Також, голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард підтримує зв'язок з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Представники фонду прибудуть до Києва протягом найближчих тижнів. Представники МВФ планують обговорити економічні реформи та політики вже з новою адміністрацією.
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