Зеленський зустрівся з послом Китаю

Вони обговорили між країнами

Новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся з послом Китайської народної республіки в Україні Ду Веєм.

"Мав зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами", - йдеться в повідомленні у Twitter.

Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції, зазначив Зеленський.

Також, голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард підтримує зв'язок з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Представники фонду прибудуть до Києва протягом найближчих тижнів. Представники МВФ планують обговорити економічні реформи та політики вже з новою адміністрацією.