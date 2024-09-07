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Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії Мелоні

07 вересня 2024, 15:15
Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії Мелоні
Глава держави подякував за всі виділені пакети військово-технічної допомоги.
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 вересня, зустрівся в Італії з головою Ради міністрів цієї країни Джорджею Мелоні. Зустріч відбулась на полях форуму "Амброзетті".
 
Про це повідомляється на сайті глави держави.
 
Зазначається, що Зеленський подякував за всі виділені пакети військово-технічної допомоги і наголосив на тому, що відповідне озброєння важливо передати Україні якомога швидше.
 
"Ми дуже вдячні вам та вашій команді, всьому італійському народу за ту підтримку, яку ви нам надали", – сказав Зеленський.
 
Він поінформував Мелоні про ситуацію на полі бою, нещодавні обстріли цивільної та критичної інфраструктури України з боку рф, а також розповів про актуальні оборонні потреби.
 
"Лідери обговорили кроки для практичної реалізації рішення "Групи семи" щодо надання Україні майже 50 млрд доларів США за рахунок заморожених російських активів. Глава Української держави також відзначив рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року. Підготовка до заходу вже розпочалася", - йдеться у статті.
 
Також під час зустрічі сторони обговорили питання відновлення та відбудови України, зокрема її енергетичної системи. 
 
"Окрему увагу приділили реалізації Формули миру. Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту. Крім того, Володимир Зеленський розповів про наступні кроки нашої держави на шляху до євроінтеграції та відзначив підтримку з боку Італії", - зазначається у повідомленні.

 

війна в УкраїніДжорджія МелоніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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