Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії Мелоні

Глава держави подякував за всі виділені пакети військово-технічної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 вересня, зустрівся в Італії з головою Ради міністрів цієї країни Джорджею Мелоні. Зустріч відбулась на полях форуму "Амброзетті".

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що Зеленський подякував за всі виділені пакети військово-технічної допомоги і наголосив на тому, що відповідне озброєння важливо передати Україні якомога швидше.

"Ми дуже вдячні вам та вашій команді, всьому італійському народу за ту підтримку, яку ви нам надали", – сказав Зеленський.