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ПОЛІТИКА

Зеленський зустрівся з прем'єркою Ісландії

14 березня 2023, 17:36
Зеленський зустрівся з прем'єркою Ісландії
Джерело: president.gov.ua
Вони обговорили підтримку України та боротьбу нашої країни проти росії.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 березня, зустрівся з прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Про це глава держави поінформував у своєму телеграм-каналі.

За словами Зеленського, під час зустрічі було обговорено роботу з притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

"Розглянули імплементацію української формули миру. Також обговорили хід та перспективи відбудови України. Акцентував на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері "зеленої" енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проєкти в нашій державі", – розповів президент.

Зеленський подякував Якобсдоттір та її народу за політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Окрім цього було обговорено питання ядерної безпеки, яку росія ставить під загрозу.

За результатами зустрічі було підписано Спільну декларацію президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністерки Ісландії Катрін Якобсдоттір.

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