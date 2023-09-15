Зеленський зустрівся з прокурором Гааги, який веде справу путіна

Зеленський додав, що вже є перший чіткий результат цієї співпраці - історичний ордер на арешт російського диктатора владіміра путіна.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який веде справу президента рф владіміра путіна.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

"Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом - абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини", - зазначив президент.

Президент впевнений, що будуть і всі інші справедливі результати.

Нагадаємо, що 17 березня МКС видав ордер на арешт російського диктатора владіміра путіна через звинувачення у викраденні українських дітей.

Рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати. Зазначимо, що цей ордер діятиме до кінця його життя.