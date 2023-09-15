Зеленський зустрівся з прокурором Гааги, який веде справу путіна
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який веде справу президента рф владіміра путіна.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
"Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом - абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини", - зазначив президент.
Президент впевнений, що будуть і всі інші справедливі результати.
Нагадаємо, що 17 березня МКС видав ордер на арешт російського диктатора владіміра путіна через звинувачення у викраденні українських дітей.
Рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати. Зазначимо, що цей ордер діятиме до кінця його життя.