Зеленський зустрівся з Трюдо в Нью-Йорку

Вони обговорили реалізацію Формули миру та всіх домовленостей, досягнутих на першому Саміті миру.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Нью-Йорку.

Про це повідомила пресслужба українського лідера президента.

"Зеленський вручив Трюдо орден Свободи, а також подякував за військові пакети допомоги, гуманітарну підтримку, участь у першому Саміті миру та зусилля для повернення депортованих росією українських дітей додому", - йдеться на сайті.

Також президент розповів прем’єру про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ, а також наголосив на тому, що важливо зберегти в бюджеті Канади такий самий рівень військової допомоги, як цьогоріч.

Одна з головних тем переговорів – реалізація Формули миру.