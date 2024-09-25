Зеленський зустрівся з Трюдо в Нью-Йорку
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Нью-Йорку.
Про це повідомила пресслужба українського лідера президента.
"Зеленський вручив Трюдо орден Свободи, а також подякував за військові пакети допомоги, гуманітарну підтримку, участь у першому Саміті миру та зусилля для повернення депортованих росією українських дітей додому", - йдеться на сайті.
Також президент розповів прем’єру про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ, а також наголосив на тому, що важливо зберегти в бюджеті Канади такий самий рівень військової допомоги, як цьогоріч.
Одна з головних тем переговорів – реалізація Формули миру.