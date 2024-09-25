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Зеленський зустрівся з Трюдо в Нью-Йорку

25 вересня 2024, 12:21
Зеленський зустрівся з Трюдо в Нью-Йорку
president.gov.ua
Вони обговорили реалізацію Формули миру та всіх домовленостей, досягнутих на першому Саміті миру.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Нью-Йорку. 

Про це повідомила пресслужба українського лідера президента. 

"Зеленський вручив Трюдо орден Свободи, а також подякував за військові пакети допомоги, гуманітарну підтримку, участь у першому Саміті миру та зусилля для повернення депортованих росією українських дітей додому", - йдеться на сайті. 

Також президент розповів прем’єру про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ, а також наголосив на тому, що важливо зберегти в бюджеті Канади такий самий рівень військової допомоги, як цьогоріч.

Одна з головних тем переговорів – реалізація Формули миру.

 
Володимир ЗеленськийДжастін Трюдозустріч

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