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Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії

19 травня 2023, 17:05
Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії
джерело stockphoto
Президент запросив його відвідати Україну.

19 травня під час візиту до Саудівської Аравії президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцем, прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в Україні та протидію російському агресору. Він також розповів про головні елементи української мирної ініціативи – "формули миру", яка має на меті зупинення війни та відновлення миру.

Український президент відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення бранців.

Зеленський подякував принцу Саудівської Аравії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій, а також за запрошення взяти участь у саміті Ліги арабських держав у якості почесного гостя.

За даними ОП, принц Саудівської Аравії підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновленні нашої держави. 

Саудівська Аравіяпрезидентзустрічзеленськийвійна в Україні

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