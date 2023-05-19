Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії

Президент запросив його відвідати Україну.

19 травня під час візиту до Саудівської Аравії президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцем, прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в Україні та протидію російському агресору. Він також розповів про головні елементи української мирної ініціативи – "формули миру", яка має на меті зупинення війни та відновлення миру.

Український президент відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення бранців.

Зеленський подякував принцу Саудівської Аравії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій, а також за запрошення взяти участь у саміті Ліги арабських держав у якості почесного гостя.

За даними ОП, принц Саудівської Аравії підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновленні нашої держави.