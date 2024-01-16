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Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі

16 січня 2024, 11:58
Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі
Фото: АР
Зеленський і Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою та інші оборонні потреби України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у межах свого візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

"Розпочав роботу в Давосі із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили багато важливих питань", – написав Зеленський.

Він уточнив, що в розмові з генсеком Альянсу йшлося про:

  • ситуацію на полі бою в Україні,
  • оборонні потреби держави,
  • подальше посилення системи ППО,
  • підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні,
  • роботу з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України до НАТО.

"Дякую за стійку підтримку нашої держави в захисті від російського вторгнення", – зазначив український президент.

НАТОДавосвійна в Україніросія окупанти

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