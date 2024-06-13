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Зеленський звернувся до лідерів G7

13 червня 2024, 21:07
Зеленський звернувся до лідерів G7
Зеленський запропонував підготувати декларацію відновлення до саміту НАТО та ухвалити її у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени "Групи семи" скласти план відновлення України, схожий на план Маршалла після Другої світової війни, який відповідає сучасним потребам, і ухвалити його під час саміту НАТО, запланованого на 9-11 липня у Вашингтоні.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Нам потрібен чіткий план відновлення України. Схожий із тим, як був план Маршалла для Європи після війни. Звісно, такий, що відповідає потребам нашого часу й України. Друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення. Це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що ми в нього віримо і дбаємо про настання миру так само, як і про оборону", – сказав Зеленський.

За словами президента, деталі такої угоди можуть бути опрацьовані представниками України та країн G7 "так само, як вони опрацювали декларації безпеки".

"Це може бути ідеальним рішенням із погляду своєчасності та символізму – підготувати декларацію відновлення якраз до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час саміту", – додав Зеленський.

війна в УкраїніСаміт G7росія-агресорВолодимир Зеленський

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