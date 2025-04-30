Зеленський звернувся до світу після ранкових ударів по Україні
30 квітня 2025, 12:07
Треба посилювати Україну системами ППО, аби повітряний терор росії став неможливим, зауважив президент
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що саме має змусити росію припинити вбивати українців і відмовитись від війни.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Харків, Дніпро, Добропілля, інші наші міста й громади. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 – "шахеди", - відзначив президент.
За його словами, у Харкові внаслідок двох хвиль ударів поранені більш ніж 45 людей, і серед них двоє дітей.
"Наймолодшому пораненому п’ять років лише. Усім надається медична допомога. На місцях тривають рятувальні роботи. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Усього – 13 цивільних локацій у місті", - повідомив Зеленський.
Крім того, у Дніпрі загинула одна людина. Глава держави висловив співчуття рідним. Ще одна людина поранена. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура.
Президент додав, що у Добропіллі влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина.
"Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так – щодня. Саме тому потрібен тиск на росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор росії неможливим", - наголосив Зеленський.
Він дякує всім, хто підтримує Україну та українців у цей час, і усім, хто готує нові санкції проти росії за затягування війни й оборонні пакети для України заради захисту життя.