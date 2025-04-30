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Зеленський звернувся до світу після ранкових ударів по Україні

30 квітня 2025, 12:07
Зеленський звернувся до світу після ранкових ударів по Україні
Треба посилювати Україну системами ППО, аби повітряний терор росії став неможливим, зауважив президент
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що саме має змусити росію припинити вбивати українців і відмовитись від війни.
 
Про це глава держави повідомив у Telegram.
 
"Харків, Дніпро, Добропілля, інші наші міста й громади. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 – "шахеди", - відзначив президент.
 
За його словами, у Харкові внаслідок двох хвиль ударів поранені більш ніж 45 людей, і серед них двоє дітей.
 
"Наймолодшому пораненому п’ять років лише. Усім надається медична допомога. На місцях тривають рятувальні роботи. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Усього – 13 цивільних локацій у місті", - повідомив Зеленський.
 
Крім того, у Дніпрі загинула одна людина. Глава держави висловив співчуття рідним. Ще одна людина поранена. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура.
 
Президент додав, що у Добропіллі влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина.
 
"Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так – щодня. Саме тому потрібен тиск на росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор росії неможливим", - наголосив Зеленський.
 
Він дякує всім, хто підтримує Україну та українців у цей час, і усім, хто готує нові санкції проти росії за затягування війни й оборонні пакети для України заради захисту життя.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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