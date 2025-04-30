Зеленський звернувся до світу після ранкових ударів по Україні

Треба посилювати Україну системами ППО, аби повітряний терор росії став неможливим, зауважив президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що саме має змусити росію припинити вбивати українців і відмовитись від війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Харків, Дніпро, Добропілля, інші наші міста й громади. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 – "шахеди", - відзначив президент.

За його словами, у Харкові внаслідок двох хвиль ударів поранені більш ніж 45 людей, і серед них двоє дітей.

"Наймолодшому пораненому п’ять років лише. Усім надається медична допомога. На місцях тривають рятувальні роботи. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Усього – 13 цивільних локацій у місті", - повідомив Зеленський.

Крім того, у Дніпрі загинула одна людина. Глава держави висловив співчуття рідним. Ще одна людина поранена. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура.