Зеленський звернувся до українців та повідомив про санкції щодо рф

Уряд працює над новими санкціями, оскільки це є важливою частиною тиску на росію.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці дня, 8 січня. Глава державі провів сьогодні нараду щодо подальшої міжнародної роботи.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

“Провів сьогодні нараду щодо нашої подальшої міжнародної роботи – цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу, нашу ППО, нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти росії – як тих, що вже застосовані. Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що уряд працює над новими санкціями, оскільки це є важливою частиною тиску на Росію.

“І ще одне пріоритетне завдання – наблизити реальні рішення для використання в інтересах України та згодом – конфіскації російських активів для відновлення справедливості. Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і росія заплатить”, - підкреслив глава держави.