ПОЛІТИКА НОВИНИЗаступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звільнив 15 губернаторів
"Сьогодні надійшла перша частина подань на звільнення керівників обласних державних адміністрацій"
Фото: president.gov.ua
"Сьогодні надійшла перша частина подань на звільнення керівників обласних державних адміністрацій", - сказав Рябошапка, інформує "Українська правда".
За його словами, наразі звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської (відсторонено тимчасово виконуючого обов'язків голови ОДА), Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА.
Нагадаємо, що Зеленський підписав подання про відставку Луценка.
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