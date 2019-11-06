Зеленський звільнив 15 губернаторів "Сьогодні надійшла перша частина подань на звільнення керівників обласних державних адміністрацій"

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

Фото: president.gov.ua

"Сьогодні надійшла перша частина подань на звільнення керівників обласних державних адміністрацій", - сказав Рябошапка, інформує "Українська правда". За його словами, наразі звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської (відсторонено тимчасово виконуючого обов'язків голови ОДА), Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА. Нагадаємо, що Зеленський підписав подання про відставку Луценка.

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