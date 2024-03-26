Зеленський звільнив Данілова з посади голови секретаря РНБО

Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Раніше цю посаду обіймав Олександр Литвиненко.

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади голови секретаря Ради нацбезпеки та оборони України.

Відповідний указ опублікували на сайті офісу президента.

"Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться в указі №186/2024.

Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, призначений на цю посаду указом №188/2024. Попередньо Зеленський звільнив Литвиненка з посади глави Служби зовнішньої розвідки.

Головою Служби зовнішньої розвідки України президент призначив Олега Іващенка.

Олександр Литвиненко раніше працював очільником Служби зовнішньої розвідки України, директором Національного інституту стратегічних досліджень, заступником секретаря РНБО та був на інших посадах.

Олег Іващенко у 2021 році посідав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Олексій Данілов був 13-м секретарем РНБО, його призначили на цю посаду 3 жовтня 2019. Перед цим він працював мером Луганська, очолював Луганську ОДА, був заступником голови Партії вільних демократів та членом ВО "Батьківщина", від якого його обрали нардепом V скликання. З липня до жовтня 2019 року був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.