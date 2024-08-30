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Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Олещука

30 серпня 2024, 20:09
Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Олещука
В указі не вказані причини звільнення.
У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука.
 
Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.
 
 "Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України", - йдеться у документі.
 
Як відомо, Олещука призначили командувачем Повітряних сил 9 серпня 2021 року. Він змінив на цій посаді Сергія Дроздова. До цього Олещук був начальником штабу - першим заступником командира Повітряного командування "Схід".
 
Наразі обов'язки переклали на командувача ПК "Центр".
 
"Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - ідеться у повідомленні Генштабу.
війна в Україніросія окупантизвільненняПовітряні cили

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