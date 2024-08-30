Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Олещука

В указі не вказані причини звільнення.

У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

"Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України", - йдеться у документі.

Як відомо, Олещука призначили командувачем Повітряних сил 9 серпня 2021 року. Він змінив на цій посаді Сергія Дроздова. До цього Олещук був начальником штабу - першим заступником командира Повітряного командування "Схід".

Наразі обов'язки переклали на командувача ПК "Центр".