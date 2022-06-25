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Зеленський звільнив одразу декількох українських послів у п'яти країнах

Деякі посли були призначені на посаду ще за часів правління Петра Порошенка
Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення українських послів одразу у п'яти країнах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані.
Зеленський звільнив одразу декількох українських послів у п Фото: з вільного доступу

Президент Володимир Зеленський 24 червня видав укази про звільнення кількох українських послів, зокрема, у Грузії, Словаччині та Португалії.

Відповідними указами Зеленський посла в Грузії Ігоря Долгова, посла в Словаччині Юрія Мушку та посла в Португалії Інну Огнівець. У березні також був підписаний указ про звільнення посла у Марокко Оксани Васильєвої.

"Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, на те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє, - ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатися при посаді [...] При всій повазі: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу - шукайте, будь ласка, іншу роботу", - казав тоді президент.

Після цього у травні Зеленський своїм указом також звільнив Валерія Кірдоду з посади посла України у Нігерії та у Камеруні за сумісництвом.

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25 06 2022 13:13
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