Зеленський звільнив одразу декількох українських послів у п'яти країнах
Президент Володимир Зеленський 24 червня видав укази про звільнення кількох українських послів, зокрема, у Грузії, Словаччині та Португалії.
Відповідними указами Зеленський посла в Грузії Ігоря Долгова, посла в Словаччині Юрія Мушку та посла в Португалії Інну Огнівець. У березні також був підписаний указ про звільнення посла у Марокко Оксани Васильєвої.
"Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, на те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє, - ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатися при посаді [...] При всій повазі: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу - шукайте, будь ласка, іншу роботу", - казав тоді президент.
Після цього у травні Зеленський своїм указом також звільнив Валерія Кірдоду з посади посла України у Нігерії та у Камеруні за сумісництвом.
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