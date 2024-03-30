Зеленський звільнив першого помічника Шефіра та низку радників
30 березня 2024, 12:53
Напередодні стало відомо про звільнення двох помічників Єрмака.
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
Про це йдеться на сайті президента України.
"Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України",- йдеться в указі.
Крім того, на сайті Офісу президента також з'явились укази про звільнення:
- уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької;
- уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової;
- позаштатного радника президента Олега Устенка;
- радника Сергія Трофімова;
- позаштатного радника президента Михайла Радуцького.