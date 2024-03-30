Зеленський звільнив першого помічника Шефіра та низку радників

Напередодні стало відомо про звільнення двох помічників Єрмака.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

Про це йдеться на сайті президента України.

"Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України",- йдеться в указі.

Крім того, на сайті Офісу президента також з'явились укази про звільнення: