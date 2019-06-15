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Зеленський звільнив посла України у Швеції

Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року
Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади посла України в Швеції.
Зеленський звільнив посла України у Швеції Володимир Зеленський

Відповідний указ  від 14 червня оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція", - йдеться в указі.

Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року.

Сагач раніше працював послом у Норвегії, а також очолював місію України при НАТО.

Нагадаємо, що Зеленський підписав подання про відставку Луценка.

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15 06 2019 13:30
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