Зеленський звільнив посла України у Швеції Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади посла України в Швеції.

Володимир Зеленський

Відповідний указ від 14 червня оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда". "Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція", - йдеться в указі. Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року. Сагач раніше працював послом у Норвегії, а також очолював місію України при НАТО. Нагадаємо, що Зеленський підписав подання про відставку Луценка.

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