ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади посла України в Швеції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звільнив посла України у Швеції
Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року
Володимир Зеленський
Відповідний указ від 14 червня оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".
"Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція", - йдеться в указі.
Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року.
Сагач раніше працював послом у Норвегії, а також очолював місію України при НАТО.
Нагадаємо, що Зеленський підписав подання про відставку Луценка.
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