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Зеленський звільнив ряд послів, серед них Чалого і брата Литвина

Офіс президента раніше анонсував 12 відставок
Президент Володимир Зеленський 19 липня звільнив ряд послів України.
Зеленський звільнив ряд послів, серед них Чалого і брата Литвина Фото:president.gov.ua

Про це йдеться в указах №530-536, повідомляє LB.ua.

В Україну відкликаються:

  • Сергій Пасько, посол в Йорданії, був призначений у липні 2010 року.
  • Юрій Дюдін, посол в Аргентині, Парагваї, Уругваї, Чилі, був призначений у вересні 2013 року.
  • Тетяна Іжевська, посол у Ватикані і при Мальтійському ордені, була призначена в березні 2007 року.
  • Валентин Шевальов, посол у Туркменістані, був призначений у липні 2010 року.
  • Борис Гуменюк, посол у Кіпрі, був призначений у лютому 2012 року.
  • Олексій Шовкопляс, посол у В'єтнамі й Камбоджі, був призначений у червні 2010 року.
  • Петро Литвин, посол у Вірменії, був призначений у червні 2018 року. 
  • Валерій Александрук, посол у Нігерії, Гані, Беніні, Сьєрра-Леоне, був призначений у березні 2015 року.
  • Тарас Кузьмич, посол у ПАР, призначений у грудні 2018 року.
  • Ярослав Коваль, посол у Марокко, призначений у лютому 2011 року.

  • Валерій Чалий, посол у США, Антигуа і Барбуда, Тринідаді й Тобаго, призначений у липні 2015 року. 

Інформація про підготовлюване масове відкликання послів з'явилася ще 15 липня. Тоді Офіс президента повідомив про рішення замінити 12 послів, серед яких мав бути й посол у США Валерій Чалий.    

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський має намір замінити послів України у Швейцарії, на Кіпрі, в Аргентині і США. Країн Великої сімки, крім США, в списку немає, хоча їх теж хочуть міняти. Причина - кадровий дефіцит.

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