ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський 19 липня звільнив ряд послів України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звільнив ряд послів, серед них Чалого і брата Литвина
Офіс президента раніше анонсував 12 відставок
Фото:president.gov.ua
Про це йдеться в указах №530-536, повідомляє LB.ua.
В Україну відкликаються:
- Сергій Пасько, посол в Йорданії, був призначений у липні 2010 року.
- Юрій Дюдін, посол в Аргентині, Парагваї, Уругваї, Чилі, був призначений у вересні 2013 року.
- Тетяна Іжевська, посол у Ватикані і при Мальтійському ордені, була призначена в березні 2007 року.
- Валентин Шевальов, посол у Туркменістані, був призначений у липні 2010 року.
- Борис Гуменюк, посол у Кіпрі, був призначений у лютому 2012 року.
- Олексій Шовкопляс, посол у В'єтнамі й Камбоджі, був призначений у червні 2010 року.
- Петро Литвин, посол у Вірменії, був призначений у червні 2018 року.
- Валерій Александрук, посол у Нігерії, Гані, Беніні, Сьєрра-Леоне, був призначений у березні 2015 року.
- Тарас Кузьмич, посол у ПАР, призначений у грудні 2018 року.
- Ярослав Коваль, посол у Марокко, призначений у лютому 2011 року.
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Валерій Чалий, посол у США, Антигуа і Барбуда, Тринідаді й Тобаго, призначений у липні 2015 року.
Інформація про підготовлюване масове відкликання послів з'явилася ще 15 липня. Тоді Офіс президента повідомив про рішення замінити 12 послів, серед яких мав бути й посол у США Валерій Чалий.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський має намір замінити послів України у Швейцарії, на Кіпрі, в Аргентині і США. Країн Великої сімки, крім США, в списку немає, хоча їх теж хочуть міняти. Причина - кадровий дефіцит.
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