Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський звільнив ще сім голів райдержадміністрацій

До списку потрапили: Сукач, Зубрицький та Дзюба
Президент України Володимир Зеленський звільнив ще сімох глав районних державних адміністрацій.
Зеленський звільнив ще сім голів райдержадміністрацій Володимир Зеленський

Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України, повідомляє "Громадське". Зокрема, Зеленський звільнив:

  • В.Сукача з посади голови Кам’янець-Подільської РДА Хмельницької області;
  • В.Зубрицького з посади голови Стрийської РДА Львівської області;
  • О.Іванова з посади голови Троїцької РДА Луганської області;
  • В.Сергієнка з посади голови Новоайдарської РДА Луганської області;
  • І.Дзюби з посади голови Марківської РДА Луганської області;
  • Н.Чехути з посади голови Кремінської РДА Луганської області;

  • С.Іванюченка з посади голови Білокуракинської РДА Луганської області.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2019 10:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.