Зеленський звільнив сімох голів РДА у Донецькій області
Відповідні розпорядження №№244 / 2019 рп - 250/2019 рп від 12 серпня опубліковані на офіційному сайті Президента, повідомляє LB.ua.
Усі голови РДА звільнені з обґрунтуванням "у зв'язку з закінченням терміну повноважень Президента України".
Так, звільнені із займаних посад голови Бойківської райадміністрації Олександр Романюк (розпорядження №244/2019 рп), Добропільської райадміністрації Дмитро Кірносов (розпорядження №245/2019 рп), Костянтинівської райадміністрації Наталія Винниченко (розпорядження №246/2019 рп), Нікольської райадміністрації Олег Решетняк (розпорядження №247/2019 рп), Покровської райадміністрації Анатолій Шишко (розпорядження №248/2019 рп), Слов'янської райадміністрації Євген Данилюк (розпорядження №249/2019 рп), Ясинуватської райадміністрації Микола Коваленко (розпорядження №250/2019 рп).
До складу Донецької області входить 19 районів (з них 14 знаходяться на підконтрольній Україні території) і 28 міст обласного підпорядкування (з них 15 - на підконтрольній території). На лінію розмежування з окупованої проросійськими бойовиками територією виходять Бахмутський, Костянтинівський, Ясинуватський, Мар'їнський та Волноваський райони.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.
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