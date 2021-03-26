Зеленський звільнив від відповідальності виробників вакцин проти коронавірусу

Це дозволить Україні отримати такі препарати за програмою механізму COVAX

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1353-IX, який звільняє від відповідальності за будь-які наслідки виробників вакцин від коронавірусу.

Цей закон парламент ухвалив 19 березня 2021 року, повідомляє "Громадське". Від відповідальності за наслідки, спричинені застосуванням вакцин або інших препаратів проти COVID-19, звільняють виробників та власників реєстраційного посвідчення.

Якщо такі наслідки настануть, держава буде виплачувати компенсації. Закон набере чинності наступного дня після опублікування та діятиме протягом чотирьох років.

Цей документ розробили на підставі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. Закон дає Україні можливість отримати вакцини провідних виробників для профілактики коронавірусу за програмою механізму COVAX.

Нагадаємо, що другий етап вакцинації стартував в Україні 22 березня