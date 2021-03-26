ЗДОРОВ'Я НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський підписав закон № 1353-IX, який звільняє від відповідальності за будь-які наслідки виробників вакцин від коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звільнив від відповідальності виробників вакцин проти коронавірусу
Це дозволить Україні отримати такі препарати за програмою механізму COVAX
Фото: Укрінформ
Цей закон парламент ухвалив 19 березня 2021 року, повідомляє "Громадське". Від відповідальності за наслідки, спричинені застосуванням вакцин або інших препаратів проти COVID-19, звільняють виробників та власників реєстраційного посвідчення.
Якщо такі наслідки настануть, держава буде виплачувати компенсації. Закон набере чинності наступного дня після опублікування та діятиме протягом чотирьох років.
Цей документ розробили на підставі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. Закон дає Україні можливість отримати вакцини провідних виробників для профілактики коронавірусу за програмою механізму COVAX.
Нагадаємо, що другий етап вакцинації стартував в Україні 22 березня
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26 03 2021 14:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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